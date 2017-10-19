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Источник: задержан бывший замгубернатора Мурманской области

Происшествия
19 октября, 7:25 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, октября. /ТАСС

Он подозревается в растрате бюджетных средств

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МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мурманске одного из бывших заместителей губернатора области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Бывший чиновник подозревается в растрате бюджетных средств", - сказал собеседник. По его данным, операцию проводили силовики из Москвы, куда и направлен задержанный. Решается вопрос о его аресте.

По информации собеседника, дело касается хищения средств, выделяемых на нужды регионального правительства. О нарушениях стало известно летом, когда были задержаны руководители ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.

Это уже не первый коррупционный скандал в правительстве региона. Ранее в этом году под следствием оказалась министр природных ресурсов области, которую подозревают в использовании земель лесного фонда под строительство дачи.

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