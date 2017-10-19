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Ситуацию с лесными пожарами в Приморье осложнили завалы после тайфуна "Лайонрок"

Происшествия
19 октября, 7:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, октября. /ТАСС

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года

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ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Причиной острой ситуации с лесными пожарами в Приморье нынешней осенью стал хороший урожай орехов, который привлек массу людей, и завалы после тайфуна "Лайонрок". Также ситуацию осложняет нехватка людей, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника по летной службе "Приморской авиабазы" Василий Медведев.

"Обычно осенний пожароопасный период наступает после 5-10 сентября, когда опадает листва, подсыхает и начинаются пожары. В этом году из-за того, что был урожай орехов, гореть мы начали в конце сентября. Народ массово пошел в лес, неосторожное обращения с огнем со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, в прошлом году прошел тайфун "Лайонрок", после которого остались ветровальники на большой территории как раз Кавалеровского и Тернейского районов", - сообщил Медведев.

По его словам, такие завалы достигают 2-3 метров в высоту. Необходима тяжелая техника, чтобы их разобрать. Кроме того, по его словам, службе не хватает людей для борьбы с пожарами.

"Численность нашей службы недостаточна, нас всего порядка 200 человек на весь край, а тушим мы 12 млн гектаров. Ежедневно у нас работает по три воздушных судна, два вертолета и самолет для патрулирования и своевременного обнаружения очагов. Залог своевременного тушения пожара, это его своевременное обнаружение. Мы сейчас успеваем обнаруживать на площадях до одного гектара", - рассказал Василий Медведев.

По данным администрации Приморья на утро четверга, в регионе действуют 18 пожаров в 7 районах на площади более 2,5 тыс. гектаров, огонь локализован на площади почти в 2 тыс. гектаров.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.

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