В Мьянме погиб один человек в результате пожара в одном из отелей Янгона

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате крупного пожара в четверг утром в пятизвездочном отеле Kandawgyi Palace, расположенном в самом центре Янгона в Мьянме. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, огнем уничтожена половина здания отеля, построенного из тика.
Отель Kandawgyi Palace, построенный в 1934 году, является одной из достопримечательностей Янгона. В нем любят останавливаться состоятельные иностранные туристы.
Как сообщает местное издание Mizzima , постояльцы гостиницы были эвакуированы сразу после начала пожара.