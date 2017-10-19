В Мьянме погиб один человек в результате пожара в одном из отелей Янгона

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате крупного пожара в четверг утром в пятизвездочном отеле Kandawgyi Palace, расположенном в самом центре Янгона в Мьянме. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, огнем уничтожена половина здания отеля, построенного из тика.

Отель Kandawgyi Palace, построенный в 1934 году, является одной из достопримечательностей Янгона. В нем любят останавливаться состоятельные иностранные туристы.

Как сообщает местное издание Mizzima , постояльцы гостиницы были эвакуированы сразу после начала пожара.