Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ

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Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФПроисшествия 19 октября, 8:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ, сообщил ТАСС адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.
Ранее Свердловский областной суд отклонил кассацию защиты Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.
"Дальше мы идем в Верховный суд Российской Федерации, подаем кассационную жалобу. Если они примут решение о передаче кассации, тогда будет ее рассмотрение в Москве. Также Верховный суд может вновь передать жалобу в президиум Свердловского областного суда или отклонить ее. В этом случае мы планируем обратиться в Конституционный суд РФ", - сказал Бушмаков.
Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно.