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Маневровый поезд столкнулся с грузовым в Вологодской области

Происшествия
19 октября, 8:25 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 19, октября. /ТАСС

В результате происшествия пострадавших нет

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ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Маневровый поезд столкнулся с грузовым на станции Лоста Северной железной дороги в Вологодской области. В результате шесть порожних цистерн сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Вологодской области.

"Сегодня ночью, в 3:50 мск, маневровый тепловоз столкнулся с грузовым составом на станции Лоста СЖД, сошли с рельсов шесть порожних цистерн. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально планировалось пассажирские поезда пропускать с задержкой в 10 минут, но когда выяснилось, что цистерны пустые, решено не задерживать поезда на этом участке, поэтому движение не остановлено, поезда идут по расписанию, станция работает", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.

По данным МЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы, работает восстановительный поезд. На месте находится оперативная группа ГУ МЧС по области.

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