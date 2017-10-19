Маневровый поезд столкнулся с грузовым в Вологодской области

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Маневровый поезд столкнулся с грузовым на станции Лоста Северной железной дороги в Вологодской области. В результате шесть порожних цистерн сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Вологодской области.

"Сегодня ночью, в 3:50 мск, маневровый тепловоз столкнулся с грузовым составом на станции Лоста СЖД, сошли с рельсов шесть порожних цистерн. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально планировалось пассажирские поезда пропускать с задержкой в 10 минут, но когда выяснилось, что цистерны пустые, решено не задерживать поезда на этом участке, поэтому движение не остановлено, поезда идут по расписанию, станция работает", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.

По данным МЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы, работает восстановительный поезд. На месте находится оперативная группа ГУ МЧС по области.