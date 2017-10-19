Маневровый поезд столкнулся с грузовым в Вологодской области

Марки с изображением Останкинской башни появятся к ее 50-летиюМосква 19 октября, 9:16
Отстраненный от футбола за допинг Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгодаСпорт 19 октября, 9:08
Суд оставил под стражей до 29 ноября экс-главу администрации ЧелябинскаНовости Урала 19 октября, 9:07
Эскизный проект комплекса "Байтерек" разработают к ноябрю 2017 годаКосмос 19 октября, 9:00
Два модернизированных МиГ-31БМ поступили в Центральный военный округСибирь 19 октября, 8:39
Федеральный грант на четвертый мост в Новосибирске планируется выделять поэтапноСибирь 19 октября, 8:36
В США заявили, что террористы готовят новое "11 сентября"Международная панорама 19 октября, 8:17
Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФПроисшествия 19 октября, 8:14
Новым спикером Заксобрания Красноярского края стал выходец из структур "Норникеля"Сибирь 19 октября, 8:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Маневровый поезд столкнулся с грузовым на станции Лоста Северной железной дороги в Вологодской области. В результате шесть порожних цистерн сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Вологодской области.
"Сегодня ночью, в 3:50 мск, маневровый тепловоз столкнулся с грузовым составом на станции Лоста СЖД, сошли с рельсов шесть порожних цистерн. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально планировалось пассажирские поезда пропускать с задержкой в 10 минут, но когда выяснилось, что цистерны пустые, решено не задерживать поезда на этом участке, поэтому движение не остановлено, поезда идут по расписанию, станция работает", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
По данным МЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы, работает восстановительный поезд. На месте находится оперативная группа ГУ МЧС по области.