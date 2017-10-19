Двое пострадавших в ДТП в Харькове находятся в тяжелом состоянии

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Харьковские медики борются за жизни двух человек, пострадавших при наезде автомобиля на группу пешеходов в Харькове, среди них - женщина на седьмом месяце беременности. Об этом в четверг сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"На это время пятеро погибших, 11 пострадавших, двое находятся в тяжелом состоянии, одна из них - беременная женщина, она пребывает в состоянии комы, врачи борются за ее жизнь", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, сотрудники правоохранительных органов проводят по факту ДТП оперативные следственные действия. "Скорее всего, речь будет идти о двух обвиняемых, в ближайшее время суд определит меру пресечения", - добавил он, уточнив, что одним из обвиняемых, возможно, будет находившаяся за рулем 20-летняя девушка, дочь местного бизнесмена. Представитель МВД отметил, что у нее дважды в присутствии понятых были взяты образцы крови на содержание алкоголя и наркотических веществ, все снято на видеокамеру. "Дело взято под личный контроль министра МВД, генпрокурора", - информировал Шкитряк.

ДТП в Харькове произошло в среду вечером, открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал оказать финансовую помощь из средств местного бюджета в организации похорон погибших и лечении пострадавших в аварии.