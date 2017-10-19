Непогода вызвала массовые отключения электроснабжения в Кировской области

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды привело к массовым аварийным отключениям в Кировской области в распределительных сетях компании "Кировэнерго" (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). Об этом сообщили в четверг в Минэнерго России.
"По состоянию на 07:45 без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 8200 человек). Мощность отключенных потребителей - 2,1 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 17 бригад в составе 45 человек и 24 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Управление МЧС по Кировской области предупреждает жителей о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями. "В большинстве районов кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью плюс два - плюс семь, днем плюс три - плюс восемь", - говорится в сообщении.