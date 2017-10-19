В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи задержали 40-летнего москвича, подозреваемого в убийстве мужчины в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме и пояснил, что совершил указанное преступление из-за дорожного конфликта. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщила она.

Утром 16 октября около жилых домов по Новослободской улице неизвестный не менее четырех раз выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дорожный конфликт между двумя мужчинами произошел на Лесной улице. "Двое мужчин на автомобилях "подрезали" друг друга на дороге, в результате чего возник конфликт. Один догнал второго на Новослободской улице и застрелил его", - сказал собеседник агентства.