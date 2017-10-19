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Мужчина в костюме Пикачу перелез через ограду Белого дома, чтобы прославиться на YouTube

Происшествия
19 октября, 10:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Кертис Комбс полагал, что это "сделало бы его известным", отмечается в документах суда федерального округа Колумбия

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ВАШИНГТОН, 19 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американец Кертис Комбс, который во вторник перелез через ограду Белого дома и был задержан сотрудниками Секретной службы, был одет в костюм Пикачу - одного из главных персонажей игр про покемонов. Как отмечается в документе суда федерального округа Колумбия, который приводит в среду телекомпания NBC, молодой человек замышлял снять происходящее на видео и прославиться на YouTube.

В документе поясняется, что "17 октября приблизительно в 09:35 по местному времени (16:35 мск)" к комплексу зданий Белого дома с южной стороны "стал приближаться Кертис Комбс в костюме Пикачу". Суд также привел показания нарушителя, который заявил, что "хотел прославится, планировал перелезть через ограду Белого дома и опубликовать [видеозапись] на YouTube, что сделало бы его известным".

Во вторник Секретная служба, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц государства, сообщила лишь о самом факте задержания нарушителя, но никаких деталей относительно его внешнего вида она не привела.

Это далеко не первый случай нарушения режима безопасности Белого дома за последнее время. Один из инцидентов произошел 10 марта, когда 26-летний житель штата Калифорния Джонатан Трэн смог перелезть через ограду резиденции главы государства, где в то время находился Дональд Трамп. Нарушитель был задержан сотрудниками Секретной службы только через 16 минут после проникновения на закрытую территорию. Когда охранники обыскали Трэна, то обнаружили в его рюкзаке письмо, которое он намеревался передать президенту.

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