Дело депутата Госсовета Коми "о торговле мандатами" направлено на новое рассмотрение

СЫКТЫВКАР, 19 октября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми частично отменил приговор Сыктывкарского горсуда депутату Госсовета Коми, экс-лидеру ЛДПР в регионе Михаилу Брагину, признанному в июне этого года виновным в покушении на коммерческий подкуп, и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили в четверг в прокуратуре республики по итогам рассмотрения апелляции.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми, рассмотрев дело в апелляционном порядке, приняла решение о возвращении уголовного дела о двух эпизодах коммерческого подкупа на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в прокуратуре.

Сыктывкарский городской суд в июне этого года признал Брагина виновным по ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп") за покушение на торговлю мандатами в горсовете Сыктывкара по спискам ЛДПР. Ему было назначено 2,5 млн рублей штрафа и запрещено занимать должности на госслужбе на два с половиной года. По статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") Брагин был оправдан, по статье 169 УК РФ ("Воспрепятствование коммерческой деятельности") его вина была признана недоказанной.

Приговор не устроил все стороны процесса. Брагин и его адвокат подали жалобу, добиваясь полного оправдания. Гособвинитель настаивал на признании депутата виновным по всем статьям и назначении ему реального лишения свободы на четыре года колонии строгого режима со штрафом в 40,7 млн рублей и конфискацией полученных в качестве платы за депутатские места $7 тыс.

Подал жалобу на приговор и один из участников судебного процесса, признанный пострадавшим - директор ООО "Глав-Медиа" Юрий Солнцев. Он заявлял в суде, что благодаря вмешательству Брагина и давлению с его стороны вынужден был продать свои рекламные конструкции по цене гораздо ниже рыночной - за 2,9 млн рублей. Убыток своей компании Солнцев оценил в 29 млн рублей.

Дело депутата

Как сообщалось ранее, Брагин был задержан в октябре 2015 года и находился под стражей до июня 2016 года по обвинению в коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности лица, занимающего государственную должность, и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица (ч.4 ст. 204, ст. 289, ч.2 ст. 169 УК РФ). С ноября прошлого года депутат находился под подпиской о невыезде.

По данным следствия, Брагин с 2011 года по 2015 год, являясь депутатом Госсовета Коми и возглавляя парламентский комитет, не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Несмотря на это, он учредил коммерческие рекламные фирмы ООО "Север Медиа Дизайн Коми" и ООО "Бизнес- Медиа" и активно участвовал в их деятельности.

Кроме того, считают следователи, Брагин предложил двум предпринимателям получить места депутатов в горсовете Сыктывкара по партийным спискам ЛДПР за 1 млн рублей с каждого. Предприниматели передали деньги, но на выборах не набрали нужное количество голосов. Тогда Брагин склонил членов партии, выигравших выборы, отказаться от мандатов, обеспечив тем самым места нужным депутатам. Завершить задуманное до конца помешал арест Брагина.

Кроме того, считают следователи, Брагин незаконно вмешивался в деятельность конкурирующих рекламных фирм "Релиз" и "Глав-Медиа". Он вынудил руководителей этих компаний заключить договоры о продаже рекламных конструкций на заведомо невыгодных для них условиях, ущерб фирмам был оценен следствием в 4,6 млн рублей. В результате компания "Релиз" прекратила деятельность, ее работники были уволены.

Позиция депутата

В суде Брагин с самого начала заявлял о своей невиновности. Говорил, что принимал участие в собственном бизнесе на правах учредителя и постепенно выходил из состава учредителей. Не отрицал, что брал деньги от предпринимателей, но не для себя, а "исключительно для нужд партии для проведения выборов", значительная часть средств была переведена на партийный счет и потрачена на предвыборную агитацию, настаивал он.

По эпизоду незаконного вмешательства в деятельность конкурирующих фирм Брагин заявил суду, что действовал по договоренности с бывшим руководством региона, что принадлежащие и его фирмам рекламные конструкции планировалось выкупить по одной цене с конструкциями "Глав- Медиа" и "Релиза". Выкуп производила компания "Коми FM", подконтрольная бывшему зампредседателя правительства региона Константину Ромаданову (на данный момент он находится под стражей в рамках расследования "дела Гайзера"). Брагин выступил соучредителем "Коми FM".

Впоследствии назначенная судом экспертиза не подтвердила ущерб, нанесенный "Глав-Медиа" и "Релизу" от продажи их конструкций "Коми FM". Не подтвердил недобровольность сделки и Арбитражный суд Республики Коми, куда обратился руководитель "Глав-Медиа" Юрий Солнцев, пытаясь оспорить договор купли-продажи уже после сделки. Апелляционное представление Солнцева было оставлено Верховным судом без удовлетворения.