Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд

Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезонеСпорт 19 октября, 12:28
Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийстваНовости Урала 19 октября, 12:18
Иностранцы с фестиваля молодежи в Сочи увезут на память шапки-ушанки и матрешкиОбщество 19 октября, 12:15
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеровКосмос 19 октября, 12:12
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовСпорт 19 октября, 12:03
ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в МанежеКультура 19 октября, 12:02
AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 летКультура 19 октября, 12:01
ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"Культура 19 октября, 12:01
Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧСпорт 19 октября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск на сумму около €1,4 млрд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Иск был подан сегодня. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "Эиркап". Общая сумма иска составляет €1,383 млн", - сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Комментарием адвоката потерпевших Анатолия Кучерены ТАСС пока не располагает. Согласно ГПК РФ, иск должен быть принят или не принят к производству в течение пяти рабочих дней.
В минувший вторник Кучерена сообщил, что группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе A321 подаст первый в России коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Как пояснил адвокат, согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей, однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 млн рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки. По его словам, перевозка признается международной, если место отправления и место назначения расположены на территории государств - участников конвенции. Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа этого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, стал участником этого соглашения еще в 2005 году.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.