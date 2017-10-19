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Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд

Происшествия
19 октября, 11:14 дата обновления: 19 октября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Ответчиками заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" и компания "Эиркап"

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Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск на сумму около €1,4 млрд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Ответчиками по иску потерпевших в авиакатастрофе А321 заявлены четыре компании

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"Иск был подан сегодня. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "Эиркап". Общая сумма иска составляет €1,383 млн", - сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Комментарием адвоката потерпевших Анатолия Кучерены ТАСС пока не располагает. Согласно ГПК РФ, иск должен быть принят или не принят к производству в течение пяти рабочих дней.

В минувший вторник Кучерена сообщил, что группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе A321 подаст первый в России коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Как пояснил адвокат, согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей, однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 млн рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки. По его словам, перевозка признается международной, если место отправления и место назначения расположены на территории государств - участников конвенции. Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа этого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, стал участником этого соглашения еще в 2005 году.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

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