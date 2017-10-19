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AFP: миллиардеру Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения во вмешательстве в личную жизнь

Происшествия
19 октября, 11:41 UTC+3

Ранее он сообщал, что разбирательство связано с иском гражданки Болгарии Тани Раппо

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ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Монако предъявила российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинения по статье "вмешательство в личную жизнь". Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Сам Рыболовлев покинул Дворец правосудия Монако, не сделав никаких комментариев.

Ранее в официальном заявлении миллиардер отверг все обвинения. В среду, за день до встречи во Дворце правосудия, Рыболовлев сообщил, что "должен явиться по вызову юридических властей Монако в связи с поданным против меня иском проживающей в княжестве в статусе резидента гражданки Болгарии Тани Раппо". "Она утверждает, что я совершил вмешательство в ее личную жизнь. Мне грозит обвинение в сообщничестве по данному делу, несмотря на то, что я отрицаю совершение такого рода действий с моей стороны", - заявил он.

В 2015 году Рыболовлев обвинил швейцарского арт-дилера Ива Бувье в том, что тот необоснованно завысил цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что привело к его финансовым потерям размером около €1 млрд. В настоящее время ведется расследование по данному делу.

Сведения о том, что Рыболовлева обманули при совершении сделки, россиянину предоставила его адвокат Татьяна Бершеда. Она незаметно записала на свой мобильный телефон во время одной из вечеринок признание Раппо о том, что цены на картины были значительно завышены. В дальнейшем Раппо подала в судебные органы иск о вмешательстве в ее личную жизнь со стороны Бершеды и Рыболовлева.

Как отмечает агентство, россиянин "намерен в полной мере сотрудничать с [монакскими] властями и оказать им всяческое содействие". "Уверен, что юстиция Монако, являясь независимой и высоко профессиональной, прояснит все обстоятельства данного дела", - отметил миллиардер.

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