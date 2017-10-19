AFP: миллиардеру Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения во вмешательстве в личную жизнь

Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезонеСпорт 19 октября, 12:28
Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийстваНовости Урала 19 октября, 12:18
Иностранцы с фестиваля молодежи в Сочи увезут на память шапки-ушанки и матрешкиОбщество 19 октября, 12:15
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеровКосмос 19 октября, 12:12
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовСпорт 19 октября, 12:03
ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в МанежеКультура 19 октября, 12:02
AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 летКультура 19 октября, 12:01
ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"Культура 19 октября, 12:01
Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧСпорт 19 октября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Монако предъявила российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинения по статье "вмешательство в личную жизнь". Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
Сам Рыболовлев покинул Дворец правосудия Монако, не сделав никаких комментариев.
Ранее в официальном заявлении миллиардер отверг все обвинения. В среду, за день до встречи во Дворце правосудия, Рыболовлев сообщил, что "должен явиться по вызову юридических властей Монако в связи с поданным против меня иском проживающей в княжестве в статусе резидента гражданки Болгарии Тани Раппо". "Она утверждает, что я совершил вмешательство в ее личную жизнь. Мне грозит обвинение в сообщничестве по данному делу, несмотря на то, что я отрицаю совершение такого рода действий с моей стороны", - заявил он.
В 2015 году Рыболовлев обвинил швейцарского арт-дилера Ива Бувье в том, что тот необоснованно завысил цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что привело к его финансовым потерям размером около €1 млрд. В настоящее время ведется расследование по данному делу.
Сведения о том, что Рыболовлева обманули при совершении сделки, россиянину предоставила его адвокат Татьяна Бершеда. Она незаметно записала на свой мобильный телефон во время одной из вечеринок признание Раппо о том, что цены на картины были значительно завышены. В дальнейшем Раппо подала в судебные органы иск о вмешательстве в ее личную жизнь со стороны Бершеды и Рыболовлева.
Как отмечает агентство, россиянин "намерен в полной мере сотрудничать с [монакскими] властями и оказать им всяческое содействие". "Уверен, что юстиция Монако, являясь независимой и высоко профессиональной, прояснит все обстоятельства данного дела", - отметил миллиардер.