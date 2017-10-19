Экс-начальник отделения ГИБДД на Ставрополье приговорен к восьми годам колонии за взятку

ПЯТИГОРСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Бывший начальник отделения ГИБДД по Кочубеевскому району Ставропольского края Алексей Гуриев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей за взятку, сообщили ТАСС в четверг в краевом суде.

"Гуриев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 2,5 млн рублей", - уточнили в суде.

Как ранее сообщало следственное управление СК РФ по краю, начальник районной госавтоинспекции вымогал крупную взятку у директора автопредприятия. В отношении полицейского было возбуждено дело по статье УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, в марте 2014 года полицейский передал через подчиненного гендиректору одного из коммерческих предприятий Невинномысска требование ежемесячно выплачивать ему 50 тыс. рублей. За это он обещал не штрафовать водителей предприятия за нарушения правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта при грузоперевозках через территорию района. Руководитель отказался давать взятки, но чуть позже Гуриев передал ему через подчиненного счет для оплаты комплекта офисной мебели на более чем 100 тыс. рублей. В апреле 2014 года мужчина оплатил этот счет и передал комплект мебели.