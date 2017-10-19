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Полиция задержала отца таксиста, обвиняемого в отравлениях пассажиров в Москве

Происшествия
19 октября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Мужчина задержан за кражу мобильного телефона

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали отца таксиста, который подсыпал в воду пассажирам отравляющее вещество. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его задержали за аналогичные преступления.

"Полицейские задержали отца таксиста, который отравлял своих пассажиров. Мужчина задержан за кражу мобильного телефона, который он забрал у жертвы аналогичным образом, как делал его сын, то есть подсыпал в воду пассажиру отравляющее вещество", - сказал собеседник агентства.

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Суд в Москве арестовал на 1,5 месяца таксиста, обвиняемого в отравлениях пассажиров

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания. Как установили полицейские, ночью потерпевший, чтобы добраться до места жительства сел в машину к незнакомому человеку - во время поездки ему захотелось пить, а водитель предложил ему воды. После того, как он сделал несколько глотков, ему стало плохо, он потерял сознание. Когда мужчина очнулся, то он оказался уже дома и обнаружил пропажу мобильного телефона.

Как пояснил потерпевший, он самостоятельно дошел от машины до квартиры, но данного момента не помнит. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии - им оказался 53-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов", - сказали в пресс-службе полицейского главка, отметив, что возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал 29-летнего Ваагна Карапетяна по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в разбое. Он, как и его отец, давал пассажирам воду с отравляющими веществами и похищал у них ценные вещи. Одна из жертв таксиста скончалась. У него в квартире также было обнаружено более 100 пар часов, похищенных, как предполагается, у потерпевших.

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