СК проводит проверку по факту смерти осужденного за убийство чиновницы в Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления по Петербургу СК РФ проводят проверку по факту смерти в камере изолятора "Кресты" осужденного за убийство начальника Всеволжского отдела управления Росреестра Ленинградской области Натальи Захаровой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.
"Проводится проверка по факту обнаружения 17 октября 2017 года в одной из камер ФКУ СИЗО №1 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты") тела 28-летнего осужденного за совершение убийства, приговоренного к 17 годам лишения свободы", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным СК, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время выясняются.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о факте совершения самоубийства осужденным за убийство Захаровой в камере "Крестов".
Наталья Захарова, по данным следствия, была похищена и убита 29 сентября 2015 года с целью завладения ее денежными средствами. По этому делу на срок от девяти до 18 лет лишения свободы были осуждены четыре человека. Приговор фигурантам дела был вынесен 13 октября 2017 года.