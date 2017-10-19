Минздрав Подмосковья: рядом с Марьяновым была скорая, отправленная ранее на другой вызов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бригада скорой помощи, выехавшая на вызов в подмосковной Лобне, находилась неподалеку от актера Дмитрия Марьянова, которому нужна была экстренная помощь медиков, однако из-за ошибочных действий диспетчера друзья мужчины отменили вызов и повезли его в больницу сами. Об этом сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

На круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам работы скорой, он отметил, что диспетчером был нарушен алгоритм обработки поступающих вызовов. "Диспетчер фактически дал повод тому, чтобы родственники, лица, которые вызывали скорую помощь, вынуждены были отменить вызов, чтобы доставить пациента в медицинскую организацию", - сказал Ющук.

Он сообщил, что 15 октября в Лобне работало шесть бригад скорой помощи. "Из шести вызовов три были распределены как неотложная помощь и три были экстренные. В данном случае рядом находилась 14-я бригада, которая выезжала на вызов неотложной помощи, которую можно было обеспечить в течение двух часов", - проинформировал Ющук, пояснив, что диспетчер могла бы отправить ближайшую бригаду на вызов к Марьянову.

"Излишние комментарии диспетчера привели к тому, что вызывающие расценили [их] как отсутствие дежурных бригад и возможности дождаться скорую помощь", - добавил он.

Марьянов скончался 15 октября. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как сообщали СМИ, медики Лобни, где находился актер, отказались быстро направить скорую помощь, и друзья Марьянова были вынуждены сами везти его в больницу.