Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав Подмосковья: рядом с Марьяновым была скорая, отправленная ранее на другой вызов

Происшествия
19 октября, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Диспетчер нарушил алгоритм обработки поступающих вызовов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бригада скорой помощи, выехавшая на вызов в подмосковной Лобне, находилась неподалеку от актера Дмитрия Марьянова, которому нужна была экстренная помощь медиков, однако из-за ошибочных действий диспетчера друзья мужчины отменили вызов и повезли его в больницу сами. Об этом сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

Смотрите также

СК проверит информацию об отказе скорой приехать к Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова

Биография актера Дмитрия Марьянова

На круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам работы скорой, он отметил, что диспетчером был нарушен алгоритм обработки поступающих вызовов. "Диспетчер фактически дал повод тому, чтобы родственники, лица, которые вызывали скорую помощь, вынуждены были отменить вызов, чтобы доставить пациента в медицинскую организацию", - сказал Ющук.

Он сообщил, что 15 октября в Лобне работало шесть бригад скорой помощи. "Из шести вызовов три были распределены как неотложная помощь и три были экстренные. В данном случае рядом находилась 14-я бригада, которая выезжала на вызов неотложной помощи, которую можно было обеспечить в течение двух часов", - проинформировал Ющук, пояснив, что диспетчер могла бы отправить ближайшую бригаду на вызов к Марьянову.

"Излишние комментарии диспетчера привели к тому, что вызывающие расценили [их] как отсутствие дежурных бригад и возможности дождаться скорую помощь", - добавил он.

Марьянов скончался 15 октября. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как сообщали СМИ, медики Лобни, где находился актер, отказались быстро направить скорую помощь, и друзья Марьянова были вынуждены сами везти его в больницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Марьянов, Дмитрий Юрьевич
Темы
Умер Дмитрий Марьянов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама