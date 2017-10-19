Семь человек осуждены в Кабардино-Балкарии в этом году за финансирование терроризма

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НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Семеро жителей Кабардино-Балкарии (КБР) осуждены за финансирование деятельности террористических организаций с начала 2017 года, сообщил в четверг журналистам начальник отдела прокуратуры КБР по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии экстремизму и терроризму Анзор Шурдумов.
"С начала 2017 года в Кабардино-Балкарии за финансирование террористов осуждено семь человек. Всего же с 2013 года было выявлено 53 таких факта на общую сумму 17 млн рублей. Этому направлению уделялось большое внимание, поскольку это основополагающий момент в подрыве бандподполья", - сказал Шурдумов.
Как пояснил заместитель прокурора КБР Артур Махов, с начала года в республике зафиксировано 11 фактов финансирования бандподполья. "С начала 2017 года на территории КБР выявлено 11 фактов по финансированию терроризма более чем на 4,6 млн рублей. Привлечено к уголовной ответственности 81 лицо, осуждены 33 (включая дела прошлых лет - прим. ТАСС)", - сказал Махов, уточнив, что в двух случаях деньги переправляли за границу.
За терроризм и экстремизм в северокавказской республике разыскиваются 166 человек, в том числе 108 объявлены в международный розыск.