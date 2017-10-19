Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянина обвиняют в незаконном получении пенсии в Белоруссии на протяжении 20 лет

Происшествия
19 октября, 14:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, октября. /ТАСС

Гражданину РФ грозит от трех до десяти лет лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации в течение 20 лет одновременно получал пенсию в России и Белоруссии, чем нанес белорусскому государству ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре республики.

"В результате этого с 1993 по 2014 год сумма незаконно начисленной и полученной [гражданином РФ] пенсии на территории Беларуси составила 26,7 тыс. белорусских рублей (около $13,5 тыс.), чем причинен ущерб государству", - отметили в надзорном ведомстве.

По его данным, гражданин РФ получал пенсию по выслуге лет на территории своего государства. По прибытии для проживания в Белоруссию россиянин, действуя с целью противоправного завладения денежными средствами путем обмана должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения, подал заявление о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории республики, отметили в прокуратуре.

В этой связи Генеральной прокуратурой Белоруссии в Генпрокуратуру РФ направлено уголовное дело в отношении гражданина России, возбужденное по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК Белоруссии, для осуществления его преследования в государстве гражданской принадлежности. В Белоруссии россиянину грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама