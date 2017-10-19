Россиянина обвиняют в незаконном получении пенсии в Белоруссии на протяжении 20 лет

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации в течение 20 лет одновременно получал пенсию в России и Белоруссии, чем нанес белорусскому государству ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре республики.

"В результате этого с 1993 по 2014 год сумма незаконно начисленной и полученной [гражданином РФ] пенсии на территории Беларуси составила 26,7 тыс. белорусских рублей (около $13,5 тыс.), чем причинен ущерб государству", - отметили в надзорном ведомстве.

По его данным, гражданин РФ получал пенсию по выслуге лет на территории своего государства. По прибытии для проживания в Белоруссию россиянин, действуя с целью противоправного завладения денежными средствами путем обмана должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения, подал заявление о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории республики, отметили в прокуратуре.

В этой связи Генеральной прокуратурой Белоруссии в Генпрокуратуру РФ направлено уголовное дело в отношении гражданина России, возбужденное по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК Белоруссии, для осуществления его преследования в государстве гражданской принадлежности. В Белоруссии россиянину грозит от трех до десяти лет лишения свободы.