Около 4,5 тыс. жителей Удмуртии остались без электроснабжения из-за сильного ветра

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. жителей Удмуртии остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в четверг пресс служба Минэнерго РФ.

"С 12:30 мск из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег, ветер 15 м/с) на территории Удмуртии происходят массовые аварийные отключения в распределительных в сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остаются около 4,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к аварийно-восстановительным работам привлечены 28 бригад в составе 55 человек и 27 единиц спецтехники. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения работ. По данным пресс-службы "Удмуртэнерго", отключения электроснабжения произошли в ряде населенных пунктах Як-Бодьинского, Каракулинского, Можгинского, Кизнерского, Малопургинского и Селтинского районов Удмуртии.

"Электроснабжение большинства потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Часть потребителей запитываются по резервным схемам", - сообщили в пресс-службе компании.