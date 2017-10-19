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Омбудсмен призвал выявить все неофициальные дома престарелых после пожара в Иркутске

Происшествия
19 октября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По информации Валерия Лукина, Фонд паллиативной помощи имени Св. Милицы, организовавший дом престарелых, не значился в реестре поставщиков социальных услуг

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин призвал региональное Минсоцразвития совместно с полицией выявить учреждения, которые оказывают социальные услуги, но не значатся в реестре поставщиков таких услуг, сообщается в четверг на сайте омбудсмена. Поводом для обращения стал пожар, произошедший в среду в иркутском доме престарелых.

"Уполномоченный не исключает, что это не единственный дом престарелых на территории области, информация о деятельности которого отсутствует у контролирующих государственных органов, и полагает, что региональное Министерство социального развития совместно с ГУВД должны принять меры к выявлению учреждений такого рода", - говорится в сообщении.

По информации Лукина, Фонд паллиативной помощи имени Св. Милицы, организовавший дом престарелых, не значился в реестре поставщиков социальных услуг. Включение организаций социального обслуживания в реестр осуществляется на добровольной основе, однако, подчеркнул омбудсмен, "фонд обязан был предоставить в Минсоцразвития региона информацию о пребывающих в этом доме гражданах для формирования регистра получателей социальных услуг и, таким образом, заявить о своей деятельности".

"Эта социальная услуга востребована, поэтому как грибы и возникают такие учреждения. В любом случае, престарелые и инвалиды, находящиеся в них, вправе жить в безопасных условиях, отвечающих всем санитарно-гигиеническим требованиям, о чем обязан был позаботиться организатор этого дома", - заявил уполномоченный по правам человека.

Он также добавил, что органы государственный власти и правоохранительные органы должны были знать о наличии такого учреждения и принять соответствующие меры реагирования. "Однако этого не было сделано, что и явилось одной из причин указанной трагедии", - добавил Лукин.

Пожар произошел утром 18 октября из-за короткого замыкания при эксплуатации сушильной машины. В результате девять человек в возрасте от 60 лет до 91 года были госпитализированы, четверо из них - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Следователи и прокуратура проводят проверку в связи с ЧП.

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