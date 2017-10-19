Суд в Гамбурге приговорил к условному сроку россиянина за беспорядки во время G20

БЕРЛИН, 19 октября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Гражданин России приговорен к одному году условно за участие в беспорядках, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге в июле этого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе земельного суда ганзейского города.

"Есть решение суда от сегодняшнего дня, в нем говорится, что за попытку нанесения тяжких телесных повреждений полицейскому к одному году условно приговорен российский гражданин", - отметили в суде. На дополнительные вопросы там ответить не смогли.

Двое жителей Москвы в возрасте 20 и 30 лет были задержаны во время протестов, которые проходили на фоне саммита Группы двадцати. Как стало известно ранее, одного подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, другого - в попытке нанесения тяжких телесных повреждений, а также в оказании сопротивления органам правопорядка.