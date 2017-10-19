Замглавы финансово-экономического управления ФСИН не признает вину в участии в растрате

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Светлана Алексеева не признает вину в пособничестве в растрате. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в четверг решается вопрос об избрании Алексеевой меры пресечения.

"Свою вину Алексеева не признала, однако ее вина подтверждается показаниями свидетелей и экспертизой", - сказал он.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Алексеева была задержана в рамках уголовного дела замглавы ФСИН Олега Коршунова, она ранее занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. Алексеева обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). Следователь также отметил, что срок следствия по делу Коршунова продлен до 4 декабря.

Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). 14 сентября Басманный суд арестовал Коршунова до 13 ноября.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 гг. он организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину он не признает.

В рамках расследования этого уголовного дела также арестованы предпринимательница Марина Дюкова и сотрудник ФСИН Алексей Данилов.