Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы финансово-экономического управления ФСИН не признает вину в участии в растрате

Происшествия
19 октября, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

При этом следователь подчеркнул, что вина Светланы Алексеевой подтверждается показаниями свидетелей и экспертизой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Светлана Алексеева не признает вину в пособничестве в растрате. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в четверг решается вопрос об избрании Алексеевой меры пресечения.

Смотрите также

Обвиняемая в пособничестве в растрате сотрудник ФСИН Алексеева уволится с работы

Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемую пособницу замглавы ФСИН Коршунова

"Свою вину Алексеева не признала, однако ее вина подтверждается показаниями свидетелей и экспертизой", - сказал он.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Алексеева была задержана в рамках уголовного дела замглавы ФСИН Олега Коршунова, она ранее занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. Алексеева обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). Следователь также отметил, что срок следствия по делу Коршунова продлен до 4 декабря.

Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). 14 сентября Басманный суд арестовал Коршунова до 13 ноября.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 гг. он организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину он не признает.

В рамках расследования этого уголовного дела также арестованы предпринимательница Марина Дюкова и сотрудник ФСИН Алексей Данилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
2
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
3
Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября
4
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама