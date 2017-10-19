Прокуратура Чечни требует от следствия проверить сведения об исчезновении местного певца

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Чеченской Республики потребовала от следственных органов устранить нарушения при проведении доследственной проверки по факту исчезновения местного певца Зелимхана Бакаева, сообщается на сайте ведомства.

"[При изучении] прокуратурой республики материалов проверки выявлены нарушения закона, обусловленные несвоевременным проведением необходимых мероприятий. В частности, не опрошены лица, которые могут располагать сведениями о происшествии, полученные в рамках проверки сведения о возможном выезде Бакаева за пределы республики и страны не проверены. Надлежащее взаимодействие с субъектами оперативно-розыскной деятельности в целях установления местонахождения безвестно отсутствующего не налажено", - говорится в сообщении.

Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе рассмотрения сообщения о преступлении, внесено в адрес исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Чеченской Республике.

Мать певца Малика Бакаева 17 августа обратилась в отдел полиции в Грозном с просьбой помочь в розыске сына. Она отметила, что ее сын вечером 8 августа вышел из дома и не вернулся. Сотрудники республиканского МВД в рамках проверки заявления начали поиски пропавшего.

В конце сентября республиканская телерадиокомпания "Грозный" сообщила, что певец находится в Германии, продемонстрировав при этом ролик из Youtube, на котором певец рассказывает некоему другу Исламу о жизни в Европе, куда, как он говорит, добрался "в середине августа". СМИ сообщают, что Бакаев не выходил на связь с родственниками даже после появления видео.