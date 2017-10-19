Суд арестовал замглавы финансово-экономического управления ФСИН

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Светланы Алексеевой, обвиняемой в пособничестве в растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой Алексеевой меру пресечения в виде ареста на один месяц и 16 суток, то есть до 4 декабря 2017 года", - огласил судья Артур Карпов.

В ходе судебного заседания защита и обвиняемая настаивали на избрании домашнего ареста. "Готова давать все показания и не отходить по части пояснения, за все время не пыталась скрыться и дальше собираюсь дать все необходимые пояснения", - заявила Алексеева, добавив, что подаст рапорт об увольнении с работы.

"Отдел Алексеевой занимался исключительно организационными мероприятиями. В ходе обыска кроме мобильных телефонов, документации и блокнотов следствие ничего не изъяло", - отметила адвокат Елена Рюмина.

Кроме того, представитель прокуратуры также счел возможным избрать для Алексеевой домашний арест. "Вина подтверждается собранными показаниями, однако объемы инкриминируемого преступления позволяют избрать для Алексеевой домашний арест по месту проживания (Мытищи)", - сказал прокурор.

В свою очередь следователь ходатайствовал на избрании обвиняемой меры пресечения в виде ареста в связи с тем, что она может скрыться от следствия, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства по делу. "Свою вину Алексеева не признала, однако ее вина подтверждается показаниями свидетелей и экономической экспертизой", - подчеркнул представитель СК, уточнив, что срок следствия по делу продлен до 4 декабря 2017 года.

Перед началом заседания все участники процесса попросили суд провести слушание в закрытом от слушателей и СМИ режиме, так как в материалах дела содержится информация, оглашение которой может негативно повлиять на ход следствия и на безопасность свидетелей по делу. "Предметное разбирательство, помимо первого и второго (эпизодов), в том числе касается государственного оборонного заказа в 2016 году, относящегося к гостайне", - сказала Алексеева, которой вменяется два эпизода в пособничестве в растрате.

Суть дела

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Алексеева была накануне задержана в рамках уголовного дела замглавы ФСИН Олега Коршунова, она ранее занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. Алексеева обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате").

Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). 14 сентября Басманный суд арестовал Коршунова до 13 ноября.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 гг. он организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину он не признает.

В рамках расследования этого уголовного дела также арестованы предпринимательница Марина Дюкова и сотрудник ФСИН Алексей Данилов.