Путин поручил создать подразделения "Авиалесохраны" для тушения пожаров

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым наделить бюджетное учреждение "Авиалесохрана" полномочиями по тушению пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой и чрезвычайной пожароопасности. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на официальном сайте Кремля, следует предусмотреть создание подразделений "Авиалесохраны" "в наиболее уязвимых субъектах Российской Федерации и их оснащение необходимой техникой и оборудованием".
На выполнение данного указания Путин отвел срок до 31 января 2018 года, назначив ответственным за исполнение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Также правительству РФ вместе с МЧС надлежит России подготовить и внести в законодательство изменения, предусматривающие "формирование перечня случаев оказания единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, а также определение круга лиц, которым такая помощь может оказываться". Путин потребовал дать определения понятиям "имущество первой необходимости" и "неотложные аварийно-восстановительные работы", определить критерии оценки утраты имущества первой необходимости. Кабмину следует определить особенности "осуществления выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории РФ", определить сроки, в течение которых необходимо незамедлительно принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, надлежит актуализировать критерии классификации чрезвычайных ситуаций, то есть отнесения к чрезвычайным ситуациям федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального и локального характера.
Еще один пункт поручений касается определения мер административной ответственности за невыполнение мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на территориях субъектов РФ. Определить эти меры должны правительство вместе с МЧС и региональными властями до 1 декабря 2017 года.
Путин дал срок до 1 марта 2018 года, чтобы "разработать систему оперативного информирования граждан при наступлении чрезвычайной ситуации о порядке их действий, об отселении из пострадавших населенных пунктов, о праве на получение предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат и о порядке восстановления утраченных документов". Президент ждет, что будут приняты меры "по совершенствованию системы вызова экстренных оперативных служб", а также меры, "направленные на реализацию необходимых водохозяйственных и превентивных противопаводковых мероприятий".
Глава государства потребовал от правительства рассмотреть вопросы "о сокращении сроков формирования списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и имеющих право на получение единовременной материальной и финансовой помощи и (или) единовременого пособия"; "об упрощении порядка подачи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, заявлений на получение единовременной материальной и финансовой помощи и (или) единовременного пособия". Кабмин должен до 1 декабря 2017 "разработать механизм оперативной выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств бюджетов субъектов РФ единовременной материальной и финансовой помощи и (или) единовременных пособий".