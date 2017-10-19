Источник: трое полицейских ранены в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии

НАЗРАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции получили ранения в четверг в Ингушетии в результате нападения. Нападавший убит, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня около 16:00 мск в районе населенного пункта Яндаре автомагистрали "Кавказ" на посту ДПС неизвестный, находившийся на легковой автомашине, не выполнил требование сотрудников остановиться и совершил наезд на находившегося на посту полицейского. Затем он выскочил из машины и нанес ножевые ранения еще двум полицейским", - сказал он.

По словам источника, находившиеся на посту ДПС полицейские "в целях самозащиты применили огнестрельное оружие", в результате чего нападавший был убит. Его личность устанавливается.