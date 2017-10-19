Защита осужденного инвалида-колясочника Мамаева подала жалобу в президиум Мосгорсуда

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Защита осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева подала кассационную жалобу на приговор в Президиум Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Орлов.

"На днях мы подали кассационную жалобу по уголовному делу Антона Мамаева в Президиум Московского городского суда. По нашему мнению, судебные акты были вынесены на основе заведомо недопустимых доказательств, полученных при явном и грубом нарушении требований УПК РФ, что не могло не повлиять на исход дела", - сказал адвокат, отметив, что просит вынести своему подзащитному оправдательный приговор.

Тимирязевский районный суд Москвы 30 июня приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мамаева, страдающего детской спинальной атрофией мышц и передвигающегося на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером. Человек, помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске, был признан соучастником разбоя и осужден на 3 года колонии. Позднее на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" суд освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей.

3 августа Мосгорсуд смягчил приговор Мамаеву, заменив реальный срок заключения на штраф в 200 тыс. рублей. Принимая решение, апелляционная инстанция учла, что Мамаев является инвалидом первой степени и страдает редким тяжелым заболеванием.