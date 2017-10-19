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Источник: установлена личность мужчины, ранившего троих сотрудников ДПС в Ингушетии

Происшествия
19 октября, 19:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, октября. /ТАСС

Мотивы преступления пока не ясны, сообщил источник в следственных органах республики

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МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии установили личность мужчины, напавшего вечером в четверг на пост ДПС и ранившего троих сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах республики.

"Установлена личность совершившего наезд на постового, а затем нанесшего ножевые ранения двоим сотрудникам полиции… на посту ДПС, который расположен на федеральной автомагистрали "Кавказ", в районе населенного пункта Яндаре. Им оказался 20-летний житель региона Магомед Мезиев", - сказал он.

По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". "Пока неясны мотивы совершенного преступления - то ли Мезиев находился под воздействием наркотиков, или он совершил это преступление по идейным соображениям", - добавил источник.

На данный момент ТАСС не располагает официальными комментариями представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что находившиеся на посту ДПС полицейские "в целях самозащиты применили огнестрельное оружие", в результате чего нападавший был убит.

В настоящее время все трое раненых сотрудников правоохранительных органов находятся в ингушской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое и двух других - как тяжелое.

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