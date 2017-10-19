Источник: установлена личность мужчины, ранившего троих сотрудников ДПС в Ингушетии

Биатлонистка Васнецова включена в резервный состав сборной России вместо СлепцовойСпорт 19 октября, 20:13
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних летПолитика 19 октября, 19:56
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии установили личность мужчины, напавшего вечером в четверг на пост ДПС и ранившего троих сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах республики.
"Установлена личность совершившего наезд на постового, а затем нанесшего ножевые ранения двоим сотрудникам полиции… на посту ДПС, который расположен на федеральной автомагистрали "Кавказ", в районе населенного пункта Яндаре. Им оказался 20-летний житель региона Магомед Мезиев", - сказал он.
По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". "Пока неясны мотивы совершенного преступления - то ли Мезиев находился под воздействием наркотиков, или он совершил это преступление по идейным соображениям", - добавил источник.
На данный момент ТАСС не располагает официальными комментариями представителей правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что находившиеся на посту ДПС полицейские "в целях самозащиты применили огнестрельное оружие", в результате чего нападавший был убит.
В настоящее время все трое раненых сотрудников правоохранительных органов находятся в ингушской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое и двух других - как тяжелое.