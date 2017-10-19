Внук барда Юрия Визбора 5 часов ждет начала допроса в СК по делу Серебренникова

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ вызвал на допрос по делу режиссера Кирилла Серебренникова актера и музыканта Георгия Закревского (Юрия Лобикова) - внука барда Юрия Визбора. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Хорст.

"Мой подзащитный был вызван на допрос в качестве свидетеля к 14:00 мск, но до сих пор нас не допросили, пять часов сидим и ждем начала", - рассказал адвокат, ожидающий вызова вместе с Закревским.

Как стало известно ранее, следствие планирует допросить порядка 70 свидетелей по делу. Басманный суд 17 октября продлил Серебренникову срок домашнего ареста до 19 января.

Дело "Седьмой студии"

Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В 2011 году он разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 гг. Минкультуры выделило более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева с 2011 года по 2014 год в рамках проекта "Платформа" разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли эти планы в Минкультуры для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

Кроме того, считает следствие, по поручению Серебренникова "Седьмая студия" заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями в рамках проекта "Платформа". В СК полагают, что под видом оплаты договоров средства Минкультуры выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Всего, полагает следствие, было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.