Внук барда Юрия Визбора 5 часов ждет начала допроса в СК по делу Серебренникова

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ вызвал на допрос по делу режиссера Кирилла Серебренникова актера и музыканта Георгия Закревского (Юрия Лобикова) - внука барда Юрия Визбора. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Хорст.
"Мой подзащитный был вызван на допрос в качестве свидетеля к 14:00 мск, но до сих пор нас не допросили, пять часов сидим и ждем начала", - рассказал адвокат, ожидающий вызова вместе с Закревским.
Как стало известно ранее, следствие планирует допросить порядка 70 свидетелей по делу. Басманный суд 17 октября продлил Серебренникову срок домашнего ареста до 19 января.
Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В 2011 году он разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 гг. Минкультуры выделило более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.
Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева с 2011 года по 2014 год в рамках проекта "Платформа" разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли эти планы в Минкультуры для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.
Кроме того, считает следствие, по поручению Серебренникова "Седьмая студия" заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями в рамках проекта "Платформа". В СК полагают, что под видом оплаты договоров средства Минкультуры выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Всего, полагает следствие, было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.