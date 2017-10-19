СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша

Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних летПолитика 19 октября, 19:56
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в "Лужниках"Спорт 19 октября, 19:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша.
"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - подтвердила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Как сообщили СМИ, Владимир Этуш в результате обмана лишился своих сбережений еще в 2013 году. В общей сложности, утверждают СМИ, его партнер похитил 28 млн рублей, пообещав эти деньги выгодно вложить в швейцарский банк.