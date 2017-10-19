СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша.

"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - подтвердила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как сообщили СМИ, Владимир Этуш в результате обмана лишился своих сбережений еще в 2013 году. В общей сложности, утверждают СМИ, его партнер похитил 28 млн рублей, пообещав эти деньги выгодно вложить в швейцарский банк.