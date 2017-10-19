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В Подмосковье полицейский на машине сбил ребенка

Происшествия
19 октября, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что пострадавший госпитализирован

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полицейский на автомобиле травмировал ребенка в подмосковной Коломне, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В четверг в полицию поступило сообщение о ДТП на Бульваре 800-летия Коломны. В результате произошедшего пострадал 11-летний ребенок", он госпитализирован, сказал сотрудник пресс-службы.

Установлено, что за рулем автомобиля во внеслужебное время находился сотрудник УМВД России по Коломне, отметил он.

"По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства данного происшествия и принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказал представитель подмосковной полиции.

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