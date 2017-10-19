Евкуров посетил пост ДПС, где было совершено нападение на сотрудников полиции

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МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил расположенный на федеральной автомагистрали "Кавказ" в районе населенного пункта Яндаре пост ДПС, где в четверг в результате совершенного наезда неизвестным получил травмы инспектор ДПС, еще двое в результате нападения получили ножевые ранения.
"Правоохранительные органы проведут необходимые следственные действия, установят мотивы нападавшего и возможных соучастников. Я поручил главе муниципального образования, где проживал напавший, провести заседание антитеррористической комиссии, определить круг знакомых и провести с ними профилактические беседы", - сказал ТАСС Евкуров после осмотра места происшествия и беседы с несущими службу на посту сотрудниками ДПС и находящимися там представителями следственных органов и муниципальной власти.
Евкуров подчеркнул, что в ходе проведения следствия важно судмедэкспертам проверить наличие алкоголя или наркотических веществ в крови нападавшего. "Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а также поручено органам власти оказать им иную помощь", - сказал глава Ингушетии.
"Общался с министром внутренних дел региона и выразил благодарность ребятам, которые повели себя на посту грамотно и достойно, проявили бдительность", - рассказал он.
По данным МВД Ингушетии, неустановленным мужчиной, управлявшим автомашиной ВАЗ-21112, около 15:30 мск был совершен наезд на сотрудника полиции, несшего службу на стационарном посту. После этого он напал на сотрудников полиции, нанеся двоим из них ножевые ранения. В результате ответного огня напавший был ликвидирован. Пострадавшие доставлены в больницу, состояние двоих тяжелое, а одного - крайне тяжелое.
Следственными органами установлена личность преступника. Им оказался 20-летний житель республики Магомед Мезиев. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", мотивы преступления выясняются.