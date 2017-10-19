Суд в Москве арестовал на два месяца главу ООО "Инновационные композитные материалы"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 18 декабря санкционировал арест гендиректора ООО "Инновационные композитные материалы" Павла Кондакова по делу о хищениях на сумму 63,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал Кондакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 декабря", - сказала представитель суда.

По ее словам, Кондаков обвиняется по ч. 4 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему вменяется совершение преступления "группой лиц по предварительному сговору" совместно с сотрудниками ООО "Инновационные композитные материалы" (ИКМ) и АО "Интеллектуальные сканирующие системы" (ИСС).

Согласно открытым источникам, основным видом деятельности организаций "Инновационные композитные материалы" и "Интеллектуальные сканирующие системы" является производство металлообрабатывающего оборудования, инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, монтаж промышленных машин и оборудования, а также ремонт компьютеров и еще более 20 видов деятельности.