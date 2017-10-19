Таксист сбил сотрудника ППС при исполнении около аэропорта Домодедово в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Водитель такси сбил сотрудника полиции около аэропорта Домодедово в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Сотрудник патрульное-постовой службы подошел к гражданину, предлагающему услуги такси, представился и попросил предоставить документы для проверки. Вместо этого водитель сел в припаркованный автомобиль "Honda" и заблокировал дверь. После того, как полицейский встал перед машиной и заблокировал движение, водитель совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте", - сказал собеседник агентства.

После этого второй неизвестный попытался помешать полицейскому задержать таксиста и оба злоумышленника скрылись на автомобилях. "Обе автомашины обнаружены, личности злоумышленников установлены, ведется их розыск", - добавили в полиции.

Материалы проверки будут переданы следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.