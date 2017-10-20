СМИ: британская модель обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд начал расследование против американского иллюзиониста Дэвида Блейна после обвинений в изнасиловании со стороны бывшей британской модели Наташи Принс. Об этом сообщило в четверг американское сетевое издание The Daily Beast.
По его данным, британская полиция направила фокуснику предписание прибыть в Соединенное Королевство для допроса. Принс утверждает, что Блейн летом 2004 года изнасиловал 21-летнюю модель в частном доме в лондонском районе Челси. "Заявление поступило в ноябре 2016 года. Пока что в рамках дела не было произведено задержаний, но расследование продолжается", - рассказали изданию в Скотленд-Ярде.
Адвокат иллюзиониста Марти Сингер опровергает любые обвинения в адрес Блейна. "Мой клиент категорически отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в том числе опровергает обвинения в изнасиловании женщины в 2004 году", - приводит издание выдержки из заявления юриста. Отмечается, что Блейн "готов сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать".
По информации The Daily Beast, 34-летняя Наташа Принс работала в модельном бизнесе до 2007 года. Она появлялась на обложках многих модных журналов, среди которых Vogue, Elle и Glamour, а также сотрудничала с фирмами Louis Vuitton и Levi's.
44-летний Дэвид Блейн известен широкой публике тем, что в 2008 году ему удалось побить мировой рекорд по задержке дыхания под водой - 17 минут 4 секунды. В 2003 году он провел в Лондоне 44 дня без еды в прозрачной камере, подвешенной в 10 метрах над землей. В 2002 году он 35 часов просидел на столбе без еды и питья, а тремя годами ранее провел в ледяной камере в Нью-Йорке 61 час и 40 минут. В России Блейна знают как уличного мага благодаря серии пародийных роликов в переводе Андрея Бочарова.