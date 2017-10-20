Потерявшие жилье при землетрясении жители Мехико устроили марш протеста

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МЕХИКО, 20 октября. /ТАСС/. Жители столицы Мексики, потерявшие жилье при землетрясении 19 сентября, спустя месяц после удара стихии возглавили протестный марш в центре мегаполиса. В состоявшемся в четверг шествии приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, сообщила электронная версия газеты El Universal.
Манифестанты требовали от властей отчитаться о расходовании средств, выделенных для поддержки пострадавших, и заявляли, что не будут платить за восстановление собственных домов и квартир, разрушенных подземным толчком. Некоторые жаловались на то, что в ряде районов Мехико до сих пор не подаются вода и электричество, а их жители не получили необходимой помощи.
Сентябрьские землетрясения повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 2 млн мексиканцев понесли материальный ущерб.
Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека. Подземный толчок 19 сентября (магнитудой 7,1) вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы. Согласно уточненным оценкам властей, обнародованным на этой неделе, ликвидация последствий подземных толчков будет стоить Мексике порядка 48 млрд песо (более 2,53 млрд долларов).