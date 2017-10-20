Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Потерявшие жилье при землетрясении жители Мехико устроили марш протеста

Происшествия
20 октября, 4:25 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 20, октября. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 20 октября. /ТАСС/. Жители столицы Мексики, потерявшие жилье при землетрясении 19 сентября, спустя месяц после удара стихии возглавили протестный марш в центре мегаполиса. В состоявшемся в четверг шествии приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, сообщила электронная версия газеты El Universal.

Смотрите также

Восстановление после сентябрьских землетрясений обойдется Мексике в $2,5 млрд

Красный Крест помог почти 800 тыс. мексиканцев после землетрясений в сентябре

Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек

Манифестанты требовали от властей отчитаться о расходовании средств, выделенных для поддержки пострадавших, и заявляли, что не будут платить за восстановление собственных домов и квартир, разрушенных подземным толчком. Некоторые жаловались на то, что в ряде районов Мехико до сих пор не подаются вода и электричество, а их жители не получили необходимой помощи.

Сентябрьские землетрясения повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 2 млн мексиканцев понесли материальный ущерб.

Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека. Подземный толчок 19 сентября (магнитудой 7,1) вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы. Согласно уточненным оценкам властей, обнародованным на этой неделе, ликвидация последствий подземных толчков будет стоить Мексике порядка 48 млрд песо (более 2,53 млрд долларов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Землетрясение в Мексике
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
5
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
6
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом
7
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама