Австралия окажет техническое содействие Малайзии в поисках пропавшего Boeing

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Австралия готова оказать содействие Малайзии в поисках самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года. Об этом объявил в четверг вечером министр инфраструктурного развития и транспорта Австралии Даррен Честер, комментируя принятое правительством Малайзии решение возобновить поиски пропавшего авиалайнера и заключить для этого контракт с американской компанией Ocean Infinity, предложившей принцип работы "без результата нет оплаты".

"Австралия по запросу Малайзии будет оказывать техническое содействие правительству Малайзии и Ocean Infinity, - отметил Честер. - У нас нет никакой новой информации, способной помочь определению местонахождения самолета, однако мы предоставим данные, полученные в ходе прошлых поисковых работ".

"Я надеюсь на то, что поиски будут успешными, но не хочу вселять новую надежду в родных тех, кто находился на борту самолета", - уточнил австралийский министр.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. Поиски в океане были остановлены в январе нынешнего года, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета.