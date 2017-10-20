На Камчатке по центру города Елизово прогулялся бурый медведь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Системы видеонаблюдения в центре города Елизово на Камчатке зафиксировали прогулку бурого медведя по продуктовому рынку и территориям нескольких предприятий. Инцидент произошел рано утром в пятницу, сообщил 20 октября ТАСС заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко.

"Рано утром в пятницу системы видеонаблюдения в городе Елизово зафиксировали прогулку бурого медведя по территориям рынка и нескольких предприятий. На место выехали охотоведы, но животное они не нашли. Скорее всего хищник ушел в лес в микрорайоне Пограничный", - сказал Владимир Гордиенко.

Он добавил, что, судя по видеозаписям, это был взрослый медведь. Это не первый случай выхода медведей на Камчатке в населенные пункты в этом году. Летом медведей видели в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и ряде других сел и поселков. С начала года охотоведам пришлось произвести более двух десятков вынужденных отстрелов хищников, которые угрожали безопасности людей (в 2016 году было отстреляно около 50 медведей).

"В этом году количество вынужденных отстрелов медведей на Камчатке, по сравнению с 2016 годом, сократилось. Снизилось и количество выходов хищников в населенные пункты. От лап медведя этим летом пострадал один человек, который остался жив. Инцидент произошел в начале июня в поселке Апачи Усть-Большерецкого района", - рассказал собеседник.

Гордиенко уточнил, что в настоящее время медведи на Камчатке уже начали залегать в спячку. Первыми в берлоги уходят самки с медвежатами, а к середине ноября залегают в спячку самцы. Всего на территории Камчатского края, по данным агентства лесного хозяйства региона, обитает более 21 тыс. особей бурого медведя.