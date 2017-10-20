В подмосковных Луховицах произошел разрыв газопровода

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Разрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 06:25 мск поступило сообщение о возгорании газопровода в поселке близ Луховиц. По прибытии на место установлено, что происходит горение факела на высоте 15-20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что угрозы населению, погибших и пострадавших нет. Потребители не отключены от газоснабжения.

"Газовая служба перекрыла участок, происходит выжигание газа. На месте работают силы и средства МЧС", - сказал он.