В подмосковных Луховицах произошел разрыв газопровода

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Разрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В 06:25 мск поступило сообщение о возгорании газопровода в поселке близ Луховиц. По прибытии на место установлено, что происходит горение факела на высоте 15-20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.
При этом он подчеркнул, что угрозы населению, погибших и пострадавших нет. Потребители не отключены от газоснабжения.
"Газовая служба перекрыла участок, происходит выжигание газа. На месте работают силы и средства МЧС", - сказал он.