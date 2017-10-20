Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подмосковных Луховицах произошел разрыв газопровода

Происшествия
20 октября, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Погибших и пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Разрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 06:25 мск поступило сообщение о возгорании газопровода в поселке близ Луховиц. По прибытии на место установлено, что происходит горение факела на высоте 15-20 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что угрозы населению, погибших и пострадавших нет. Потребители не отключены от газоснабжения.

"Газовая служба перекрыла участок, происходит выжигание газа. На месте работают силы и средства МЧС", - сказал он.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом
4
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Австралии закрывается последний автомобильный завод
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама