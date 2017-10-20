В Грузии неизвестные обстреляли из автомата офис правящей партии

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате произошедшего в ночь на пятницу обстрела местного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в селе Кизил-Аджло Марнеульского района Грузии. Об этом сообщила телекомпания Imedi. Обстрел офиса был осуществлен из автомата неизвестными. Среди раненых - действующий депутат органа местного самоуправления (Сакребуло), кандидат в депутаты и трое лиц, находившихся в офисе. Раненые сразу же были доставлены в районную клинику.

Находящийся в Марнеульском районе министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что "начато расследование обстоятельств происшедшего, ведутся оперативно-следственные мероприятия". Министр сказал, что "следствие работает над разными версиями причин происшедшего", в то же время он призвал "не политизировать этот факт и не давать случившемуся однозначную политическую подоплеку".

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил журналистам, что двое из пяти раненых ночью были прооперированы. "Состояние одного из них тяжелое, второго - средней тяжести", - сказал Сергеенко после посещения им клиники в Марнеули, где находятся раненые. По его словам, "состояние остальных раненых, проходящих лечение в клинике, нормальное".

21 октября в 64 городах и муниципалитетах Грузии пройдут выборы депутатов Сакребуло, а также выборы мэров пяти самоуправляемых городов (в том числе и Тбилиси) и мэров 59 самоуправляемых муниципалитетов.