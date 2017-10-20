Жителя Курганской области с 1 кг гашиша задержали в центре Москвы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали приезжего из Курганской области с 1 кг гашиша в центре Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в минувший четверг полицейские на Фрунзенской набережной задержали 23-летнего приезжего из Курганской области. В рюкзаке у задержанного обнаружено более 1 кг гашиша", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".