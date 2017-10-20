Жителя Курганской области с 1 кг гашиша задержали в центре Москвы

Стоа: Кубок Германии будет единственным шансом для хоккеистов США наиграть состав к ОИСпорт 20 октября, 9:47
Секреты успеха Себастьяна КурцаМеждународная панорама 20 октября, 9:30
Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламеОбщество 20 октября, 9:29
Cборная Исландии ставит на ЧМ-2018 задачу выйти в 1/8 финалаСпорт 20 октября, 9:15
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. ОнлайнОбщество 20 октября, 9:03
Как и чему учат в трех лучших школах РоссииВ стране 20 октября, 9:00
Источник: в Подмосковье горит магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр"Происшествия 20 октября, 8:51
Новосибирский институт авиации и монгольский авиаперевозчик модернизируют самолеты Ан-2Сибирь 20 октября, 8:45
Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБАСпорт 20 октября, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали приезжего из Курганской области с 1 кг гашиша в центре Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Вечером в минувший четверг полицейские на Фрунзенской набережной задержали 23-летнего приезжего из Курганской области. В рюкзаке у задержанного обнаружено более 1 кг гашиша", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".