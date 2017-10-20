Более 2,8 тыс. взрывоопасных предметов обнаружили вблизи склада под Винницей

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и изъяли более 2,8 тыс. взрывоопасных предметов в окрестностях склада в Калиновке Винницкой области, где 26 сентября случился сильный пожар. Об этом сообщила в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"Производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 27 тыс. 877 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 858 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 464 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

По информации ГСЧС, в пятницу на территории склада открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 778 человек и 164 единицы техники.

26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар, повлекший за собой серию мощных взрывов. От осколков снарядов пострадали две женщины, из опасной зоны были эвакуированы около 30 тыс. местных жителей. Взрывы боеприпасов прекратились только 3 октября. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Предварительно ущерб от ЧП оценивается в $800 млн. Разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.