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Источник: в Подмосковье горит магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр"

Происшествия
20 октября, 8:51 UTC+3

Возгорание произошло в городе Луховицы

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МЧС по Московской области/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Газопровод, загоревшийся утром в пятницу в подмосковных Луховицах, - магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр", сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.

"20 октября 2017 года в 06:05, по предварительной информации, поврежден магистральный газопровод "Средняя Азия Центр". Газопровод находится на техническом обслуживании ООО "Газпром трансгаз Москва", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в приемной главы городского округа Луховицы, его глава Владимир Барсуков выехал на место происшествия.

"Да, хлопок был. Сейчас все, включая главу, на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Больше пока никакой информации нет", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании газопровода в поселке вблизи Луховиц поступило в 06:25 утра, в результате аварии никто не пострадал, она не несет угрозу населению и не привела к отключению потребителей газа. По данным МЧС, газовая служба перекрыла участок, где произошло ЧП. В настоящее время специалисты выжигают газ, высота факела горения газа достигала 15-20 метров.

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