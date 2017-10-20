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Автомобиль наехал на пешеходов в пригороде Токио

Происшествия
20 октября, 8:53 дата обновления: 20 октября, 9:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, октября. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, семь человек, включая двухлетнего ребенка, получили травмы

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ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешеходов в японском городе Мусасино, находящемся в префектуре Токио. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, семь человек, включая двухлетнего ребенка, получили травмы - все они находятся в сознании. Как уточнили в полиции, за рулем находится мужчина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время полиция допрашивает его об обстоятельствах случившегося.

В середине мая этого года в разных районах страны произошла череда схожих аварий, когда пожилые водители врезались в здания. В большинстве случаев подобные происшествия связаны с замедленной реакцией у пожилых, а также с тем, что они иногда путают педали и жмут на газ вместо тормоза. В Японии 26,6% жителей страны - люди старше 65 лет.

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