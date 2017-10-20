СМИ: более 20 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Турции

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АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Не менее 20 человек получили ранения в результате ДТП с участием туристического автобуса на западе Турции. Об этом сообщила в пятницу газета Milliyet.
По ее данным, автобус с туристами столкнулся с грузовиком в районе уезда Султандаг в провинции Афьонкарахисар. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.
Национальность туристов издание не указывает.