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СМИ: более 20 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Турции

Происшествия
20 октября, 9:11 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, октября. /ТАСС

Пока не уточняется, есть ли в числе пострадавших отдыхающие из России

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АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Не менее 20 человек получили ранения в результате ДТП с участием туристического автобуса на западе Турции. Об этом сообщила в пятницу газета Milliyet.

По ее данным, автобус с туристами столкнулся с грузовиком в районе уезда Султандаг в провинции Афьонкарахисар. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Национальность туристов издание не указывает.

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