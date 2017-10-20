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Интенсивность горения на аварийном газопроводе в Луховицах сократилась

Происшествия
20 октября, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Интенсивность горения на прорвавшемся газопроводе в Луховицах значительно сократилась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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Источник: в Подмосковье горит магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр"

В подмосковных Луховицах произошел разрыв газопровода

"Выгорание остаточного газа продолжается после перекрытия участка газопровода, однако его интенсивность значительно сократилась", - сказал сотрудник пресс-службы.

Разрыв с последующим возгоранием произошел в пятницу утром на магистральном газопроводе "Средняя Азия - Центр - 2". "В 06:03 мск аварийный участок был отключен. В 06:30 мск выгорание остаточного газа прекращено. Жертв и пострадавших нет, последствий для потребителей и сокращения транспорта газа не было", - отметили в ситуационном центре Минэнерго. Ведется расследование причин ЧП.

Образовавшийся результате прорыва газопровода факел достигал в высоту 20 м.

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