Интенсивность горения на аварийном газопроводе в Луховицах сократилась

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Интенсивность горения на прорвавшемся газопроводе в Луховицах значительно сократилась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Выгорание остаточного газа продолжается после перекрытия участка газопровода, однако его интенсивность значительно сократилась", - сказал сотрудник пресс-службы.

Разрыв с последующим возгоранием произошел в пятницу утром на магистральном газопроводе "Средняя Азия - Центр - 2". "В 06:03 мск аварийный участок был отключен. В 06:30 мск выгорание остаточного газа прекращено. Жертв и пострадавших нет, последствий для потребителей и сокращения транспорта газа не было", - отметили в ситуационном центре Минэнерго. Ведется расследование причин ЧП.

Образовавшийся результате прорыва газопровода факел достигал в высоту 20 м.