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Авария на газопроводе в Подмосковье не привела к сбоям на объектах ЖКХ

Происшествия
20 октября, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Возгорание магистрального газопровода Средняя Азия - Центр-2 вблизи подмосковных Луховиц, которое произошло в пятницу утром, не привело к сбоям в работе жилищно-коммунальных объектов региона. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Сбоев на объектах жилищно-коммунального хозяйства нет", - сообщил собеседник агентства.

Разрыв магистрального газопровода Средняя Азия - Центр-2 произошел в 05:58 мск, согласно данным ситуационного центра Минэнерго России, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Москва". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, в результате аварии никто не пострадал, она не несет угрозы населению и не привела к отключению потребителей от газа.

Газовая служба перекрыла участок, где произошло ЧП, добавили в МЧС. Высота факела горения газа достигала 15-20 метров. Выгорание остаточного газа было прекращено в 06:30 мск, утверждают в ситуационном центре. По сведениям МЧС, интенсивность горения снизилась, но все еще есть.

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