Открытое горение на газопроводе в Луховицах ликвидировано

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Газ полностью выгорел на перекрытом после аварии участке газопровода в Луховицах, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Оставшийся после перекрытия участка газопровода газ полностью выгорел. Открытое горение ликвидировано", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время газ подается потребителям по резервной ветке.

В свою очередь министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что при разрыве магистрального газопровода в муниципальном районе Луховицы никто не пострадал, ЧП ущерба не повлекло. Отключения потребителей от газоснабжения не произошло.

В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.