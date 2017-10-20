Открытое горение на газопроводе в Луховицах ликвидировано

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Газ полностью выгорел на перекрытом после аварии участке газопровода в Луховицах, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Оставшийся после перекрытия участка газопровода газ полностью выгорел. Открытое горение ликвидировано", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что в настоящее время газ подается потребителям по резервной ветке.
В свою очередь министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что при разрыве магистрального газопровода в муниципальном районе Луховицы никто не пострадал, ЧП ущерба не повлекло. Отключения потребителей от газоснабжения не произошло.
В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.