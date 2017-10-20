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Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе

Происшествия
20 октября, 9:46 UTC+3

Речь идет о продюсере "Седьмой студии" Екатерине Вороновой

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, арестованная и обвиняемая заочно в хищении денежных средств на проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, покинула Россию на туристическом автобусе, который направлялся в Латвийскую Республику. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в пятницу в Мосгорсуде, где решается законность избрания заочного ареста обвиняемой.

"В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию РФ, выехав в Латвийскую Республику", - огласила материалы дела судья.

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Темы
Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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