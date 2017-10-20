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Загоревшийся в Луховицах газопровод восстановят к ночи

Происшествия
20 октября, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Глава городского круга Владимир Барсуков отметил, что риск отравления населения продуктами горения отсутствует

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Восстановительные работы на магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр-2 (обслуживается ООО "Газпром Трансгаз Москва"), загоревшемся рано утром в пятницу вблизи Луховиц, завершатся к ночи 20 октября. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Владимир Барсуков.

"Восстановительные работы будут идти сегодня весь день и завершатся к ночи. В них входит замена трубы, где произошел взрыв", - сказал он.

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Риск отравления жителей продуктами горения отсутствует, добавил он. Специалисты ранее перекрыли газопровод с двух сторон, газ выгорел, и сейчас вблизи ЧП нет даже запаха, отметил Барсуков, побывав на месте аварии.

ЧП произошло в поле между Красной поймой и Двуглиново, автодорога в этом месте была перекрыта. "Дорогу через час - два откроем. Она называется Луховицы - Фруктовые. Перекрыто где-то 500 метров", - уточнил Барсуков.

Глава округа также отметил оперативную работу газовиков.

Разрыв магистрального газопровода произошел в 05:58 мск. Специалисты отключили аварийный участок в 6:03 мск, в 6:30 мск выгорание остаточного газа было прекращено. Последствий для потребителей и сокращения транспорта газа не было, отметили в ГУ МЧС по Московской области. В Министерстве здравоохранения Московской области ТАСС подтвердили, что никто не обращался за помощью в результате ЧП. Из-за аварии не пострадало чье-либо имущество, не произошло отключение потребителей газоснабжения, заявили в Министерстве энергетики Московской области и Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Образовавшийся в результате прорыва газопровода факел достигал в высоту 20 метров.

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